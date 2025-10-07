الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الموبايلات من المحال التجارية في السلام

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المحال التجارية بدائرة قسم شرطة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من أحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام.


وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية "له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية"، حيث تم ضبطه وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

