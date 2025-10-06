الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاطل متهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد في الزاوية: "كنت فاكره مال ملوش صاحب"

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بسرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد بمنطقة الزاوية الحمراء باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء.

وقال المتهم إنه معتاد على سرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة بمنطقة الزاوية الحمراء وخاصة السيدات، وذلك للإنفاق على متطلباته الشخصية وشراء مواد مخدرة.


وأضاف المتهم أنه شاهد شيخ المسجد والعاملين يجمعون تبرعات من المواطنين ويضعونها في صندوق خشبي، سمع من الأهالي أنها للإنفاق على الأطفال اليتامى ومساعدتهم، وكذلك لتجهيز الفتيات الفقيرات فخطرت في ذهنه سرقته، قائلا: "كنت فاكره مال ملوش صاحب ومحدش هايبلغ وأتمسك".


سرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد

وكان عامل المسجد قد تقدم ببلاغ الى قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بسرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد.

وجرى تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية للتوصل إلى هوية المتهم ومكان وجوده، وألقي القبض عليه، واقتيد إلى قسم الشرطة.

اعتراف المتهم

وأقر المتهم بسرقة الصندوق لشراء مواد مخدرة، وتمكن رجال الشرطة من الوصول إليه قبل فتح الصندوق وسرقة ما به من أموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

نيابة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

