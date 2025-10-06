عاطل متهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد في الزاوية: "كنت فاكره مال ملوش صاحب"

أدلى عاطل متهم بسرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد بمنطقة الزاوية الحمراء باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء.

وقال المتهم إنه معتاد على سرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة بمنطقة الزاوية الحمراء وخاصة السيدات، وذلك للإنفاق على متطلباته الشخصية وشراء مواد مخدرة.



وأضاف المتهم أنه شاهد شيخ المسجد والعاملين يجمعون تبرعات من المواطنين ويضعونها في صندوق خشبي، سمع من الأهالي أنها للإنفاق على الأطفال اليتامى ومساعدتهم، وكذلك لتجهيز الفتيات الفقيرات فخطرت في ذهنه سرقته، قائلا: "كنت فاكره مال ملوش صاحب ومحدش هايبلغ وأتمسك".



سرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد

وكان عامل المسجد قد تقدم ببلاغ الى قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بسرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد.

وجرى تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية للتوصل إلى هوية المتهم ومكان وجوده، وألقي القبض عليه، واقتيد إلى قسم الشرطة.

اعتراف المتهم

وأقر المتهم بسرقة الصندوق لشراء مواد مخدرة، وتمكن رجال الشرطة من الوصول إليه قبل فتح الصندوق وسرقة ما به من أموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

