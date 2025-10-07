الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأحمر يبدأ من 146 جنيهًا، أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وتشمل أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

 سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
 سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 144 جنيها و147 جنيها.

 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 153 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.   

 سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
 سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 146 إلى 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 148 إلى 153 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

 سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
 سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 150 جنيها إلى 154 جنيها. 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 152 جنيها إلى 157 جنيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حكاية الخصمين مع سيدنا داود وأسرار سجوده في "ص"

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads