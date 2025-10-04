السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وتشمل أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن
سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 144 جنيها و147 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 146 إلى 153 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.   

سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن
سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 146 إلى 152 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 148 إلى 156 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن
سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 150 جنيها إلى 154 جنيها. 

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 152 جنيها إلى 157 جنيها. 

