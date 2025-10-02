بعد تصدره التريند، معلومات عن الفنان طارق الإبياري

تصدر الفنان طارق الإبياري التريند خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته حول تجربته مع الحفاظ على الصلاة.

حيث لاقى حديثه تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعله يتصدر التريند.

من هو طارق الإبياري؟

طارق الإبياري ممثل ومؤلف ومخرج مصري، وُلد في 23 مارس عام 1986 بمدينة القاهرة، وهو ينتمي لأسرة فنية عريقة، فهو ابن الكاتب المسرحي أحمد الإبياري، وحفيد الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري.

تخرج طارق من قسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو ما ساعده على تطوير أدواته وصقل موهبته الفنية.

بداياته الفنية

بدأ الإبياري مشواره مبكرًا عام 1998 وهو ما يزال طفلًا، من خلال مشاركته في مسرحية أنا ومراتي ومونيكا، وبعدها خاض أول تجربة درامية عام 2002 بمسلسل اللي فات يا فرحات.

أما انطلاقته السينمائية فكانت عام 2008 في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي، حيث جسد شخصية “أمير”، وشارك طارق الإبياري بعدها في عدد من الأعمال الناجحة من بينها الأدهم، أبو ضحكة جنان، عايزة أتجوز، أحلى أيام، شمس.

أما آخر أعماله كممثل فكانت في عام 2024، حيث قدم دور “حازم” في الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا، كما لعب شخصية “سلطان” في مسرحية الصندوق الأحمر.

تجربته في التأليف والإخراج

لم يكتف الإبياري بالتمثيل فقط، بل خاض تجربة التأليف وكتب فيلم بنطلون جوليت عام 2012، ليكشف عن جانب آخر من موهبته الفنية.

ودخل مجال الإخراج منذ عام 2012 بفيلم بنطلون جوليت، وتوالت بعدها أعماله الإخراجية على خشبة المسرح، منها مسرحية الزهر لما يلعب عام 2020، كازينو بديعة عام 2022، الصندوق الأحمر عام 2024، وصولًا إلى مسرحية الشنطة عام 2025.

