الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف أعلى دائري قليوب

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين علي الدائري بالقليوبية، فيتو

شهد الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى، في اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أعلى الدائري.

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

مصرع شخص وإصابة أخرى في حادث تصادم أعلى الدائري بقليوب

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًابوقوع حادث علي الطريق الدائري بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف.

انتقلت قوة من المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بقوة في الرصيف.

تم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجهزة الامنية بالقليوبية حادث على الطريق الدائرى محافظ القليوبية محافظة القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

حرم الطريق خط أحمر، محافظ القليوبية يقود حملة بمنطقة الفلل في بنها

13 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي بنقابة أطباء القليوبية

بمشاركة 1000 شاب وفتاة، رياضة القليوبية تنظم احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر

ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء على طفلها في القليوبية

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها البوري والجمبري وارتفاع الكابوريا

بعد وفاته، موعد ومكان صلاة جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم

احذروا الطقس ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف والبرقوق والخوخ "خارج حسابات المصريين"

ما كانش طبيعي وعيلته سبب موت أختي، الناجية من "جريمة نبروه" تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads