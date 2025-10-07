مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف أعلى دائري قليوب

شهد الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى، في اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أعلى الدائري.

مصرع شخص وإصابة أخرى في حادث تصادم أعلى الدائري بقليوب

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًابوقوع حادث علي الطريق الدائري بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخرى، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف.

انتقلت قوة من المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بقوة في الرصيف.

تم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام، فيما جرى نقل المصابة إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

