الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أوقف "جنونها"، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

أسعار الطماطم اليوم
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا طفيفًا اليوم الثلاثاء في الأسواق، وفق رصد البوابة الحكومية، وذلك مقارنة بتسجيلها ارتفاعًا خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، عقب انخفاضها الملحوظ الذي قدر بـ 5 جنيهات خلال تعاملات يوم السبت الماضي.

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الطماطم في سوق الجملة

وانخفضت أسعار الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية، على الرغم من مواصلتها الارتفاع في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، إذ وصل سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة إلى 21 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، وفق البوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

سعر الطماطم اليوم يتراجع 1.2 جنيه

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار  الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 1.2 جنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

5.8 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 5.8 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17 جنيها مقابل 18 جنيه خلال تعاملات أمس.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.2 جنيه، بارتفاع 1.7 جنيه عن سعرها أمس.

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو
أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

الأكثر قراءة

تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)

قانون مجلس النواب، من يحل مكان المرشح المتوفى في القائمة؟

جدد "حبه القديم" بالدم، حبل المشنقة في انتظار خراط قتل زوج ابنة عمه بمشاركة صديقه بالدقهلية

نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن

انخفاض جديد في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

مجنونة وبحاجة إلى زيارة طبيب، ترامب يفتح النار على الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

الناس فهمت غلط، محامي المتهمين بـ"فعل فاضح بالمحور" يعتزم اتخاذ إجراءات ضد مصور الفيديو

تفاصيل حسم أزمة التحقيق مع المتهم بدون وجود محام في الإجراءات الجنائية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads