أوقف "جنونها"، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا طفيفًا اليوم الثلاثاء في الأسواق، وفق رصد البوابة الحكومية، وذلك مقارنة بتسجيلها ارتفاعًا خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، عقب انخفاضها الملحوظ الذي قدر بـ 5 جنيهات خلال تعاملات يوم السبت الماضي.

ارتفاع أسعار الطماطم في سوق الجملة

وانخفضت أسعار الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية، على الرغم من مواصلتها الارتفاع في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، إذ وصل سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة إلى 21 جنيهًا.

أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، وفق البوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

سعر الطماطم اليوم يتراجع 1.2 جنيه

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 1.2 جنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

5.8 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الانخفاض؛ فإن أسعار الطماطم انخفضت بنسبة 5.8 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

انخفاض أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17 جنيها مقابل 18 جنيه خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.2 جنيه، بارتفاع 1.7 جنيه عن سعرها أمس.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

