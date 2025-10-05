تجاوزت الـ 30 جنيها، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

أسعار الطماطم اليوم، عادت أسعار الطماطم للارتفاع في الأسواق اليوم الأحد؛ بعد تسجيلها انخفاضًا ملحوظا يقدر بـ 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أسعار الطماطم اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، وفقًا للبوابة الحكومية، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

سعر الطماطم اليوم يرتفع جنيهًا

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا في أسواق التجزئة، يقدر بجنيه في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

7.3 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الارتفاع؛ فإن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 7.3 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 16 جنيها مقابل 14.7 جنيه خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا سعرها خلال تعاملات أمس.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 18.2 جنيه، بارتفاع 1.7 جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيها إلى 33 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

