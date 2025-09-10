الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد هدفه في المجر، رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

كأس العالم، واصل كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال تحطيم الأرقام القياسية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل رونالدو، الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 39 هدفًا في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم.

وبات رونالدو حاليًّا الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم عبر التاريخ.

وفاز منتخب البرتغال علي نظيره منتخب المجر، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “بوشكاش أرينا” في مشواره ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب المجر في الدقيقة 21 عن طريق فارجا، ثم تعادل البرتغال عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 36.

وأضاف رونالدو  الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، بينما أضاف كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

فيما سجل فارجا الهدف الثاني له ولمنتخب المجر في الدقيقة 84. 

 

تشكيل منتخب البرتغال ضد المجر

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- روبن نيفيز- روبن دياز- نونو مينديش.

خط الوسط: برونو فيرنانديز- جواو نيفيز- فيتينيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو- برناردو سيلفا- كريستيانو رونالدو

وبتلك النتيجة يتصدر البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط، وتاتي المجر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية على حساب أرمينيا بخمسة أهداف دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريقه.

ومنتخب المجر تعادل مع أيرلندا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال من أجل رفع حظوظ تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تفوز على صربيا بخماسية نظيفة

منتخب البرتغال يحقق فوزا مثيرا على المجر بثلاثية في تصفيات كأس العالم

ستاد القاهرة يقترب من استضافة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة اليوم: خطوة تفصل منتخب مصر عن كأس العالم، جاهزية لاعب الزمالك قبل مواجهة المصري بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads