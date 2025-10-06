عرض خيالي من ريال مدريد لحسم صفقة نجم مانشستر سيتي

دخل رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي دائرة اهتمام ريال مدريد مجددًا، حيث يستعد النادي الملكي لدفع 150 مليون يورو من أجل ضم لاعب الوسط الإسباني لصفوفه خلال المرحلة المقبلة.

مانشستر سيتي لا يريد التفريط في رودري

لكن مانشستر سيتي لا ينوي التخلي عن الفائز بالكرة الذهبية في العام الماضي، ويعتبره لا يقدر بثمن.

رودري، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2024 بعد أن ساعد مانشستر سيتي في الفوز بلقب البريميرليج وساعد منتخب بلاده في الفوز ببطولة أمم أوروبا، يعيش في إنجلترا منذ عام 2019. ودّع اللاعب المولود في مدريد وطنه في ذلك الوقت عندما قطع علاقاته مع أتلتيكو مدريد.

مسيرة رودري مع مانشستر سيتي

بعد بداية بطيئة نسبيًا، حقق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا نجاحًا مذهلًا في انتقاله إلى مانشستر سيتي. أنفق النادي 62.6 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار) على التعاقد معه، وهو يدرك أن قيمته الآن تبلغ ضعف هذا المبلغ على الأقل. ومع ذلك، لا ينوي مانشستر سيتي وضع سعر على رودري، لأنه يريده أن يظل في صفوفه في المستقبل.

لكن رودري مرتبط بعقد حتى عام 2027، وهذا ما يجعل أندية مثل ريال مدريد مهتمة به. ويأملون في إبرام صفقة الصيف المقبل، حيث يفضل مانشستر سيتي الحصول على المال بدلًا من المخاطرة بفقدان لاعب الوسط المتميز دون مقابل. وفقًا لصحيفة "إكسبريس" يتم إعداد عرض ضخم في العاصمة الإسبانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.