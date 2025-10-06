ترتيب الدوري الإسباني، ريال مدريد يستعيد الصدارة من برشلونة
ترتيب الدوري الإسباني، استعاد ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني من برشلونة بعد خسارة حامل اللقب البرسا أمام إشبيلية 4-1 في الجولة الثامنة وفوز الريال علي فياريال 3-1 بالجولة ذاتها.
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثامنة
1- ريال مدريد 21 نقطة
2- برشلونة 19 نقطة
3- فياريال 16 نقطة
4- ريال بيتيس 15 نقطة
5- أتلتيكو مدريد 13 نقطة
6- إشبيلية 13 نقطة
7- إلتشي 13 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 13 نقطة
9- إسبانيول 12 نقطة
10- ديبورتيفو ألافيس 11 نقطة
11- خيتافي 11 نقطة
12- أوساسونا 10 نقاط
13- ليفانتي 8 نقاط
14- رايو فاليكانو 8 نقاط
15- فالنسيا 8 نقاط
16- سيلتا فيجو 6 نقاط
17- ريال أوفييدو 6 نقاط
18- جيرونا 6 نقاط
19- ريال سوسييداد 5 نقاط
20- ريال مايوركا 5 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإسباني
وكان فريق إشبيلية حقق انتصارا تاريخيا على برشلونة بنتيجة (4-1)، مساء الأحد، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني - الليجا، في معقل الفريق الأندلسي ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".
فيما فاز نادي ريال مدريد على فياريال بنيجة 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.
