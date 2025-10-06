الإثنين 06 أكتوبر 2025
عصام كامل

ترتيب الدوري الإسباني، ريال مدريد يستعيد الصدارة من برشلونة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

ترتيب الدوري الإسباني، استعاد ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني من برشلونة بعد خسارة حامل اللقب البرسا أمام إشبيلية 4-1 في الجولة الثامنة وفوز الريال علي فياريال 3-1 بالجولة ذاتها.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثامنة 

1- ريال مدريد 21 نقطة 
2- برشلونة 19 نقطة
3- فياريال 16 نقطة
4- ريال بيتيس 15 نقطة
5- أتلتيكو مدريد 13 نقطة
6- إشبيلية 13 نقطة
7- إلتشي 13 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 13 نقطة
9- إسبانيول 12 نقطة
10- ديبورتيفو ألافيس 11 نقطة
11- خيتافي 11 نقطة
12- أوساسونا 10 نقاط
13- ليفانتي 8 نقاط
14- رايو فاليكانو 8 نقاط
15- فالنسيا 8 نقاط
16- سيلتا فيجو 6 نقاط
17- ريال أوفييدو 6 نقاط
18- جيرونا 6 نقاط
19- ريال سوسييداد 5 نقاط
20- ريال مايوركا 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

وكان فريق إشبيلية حقق انتصارا تاريخيا على برشلونة بنتيجة (4-1)، مساء الأحد، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني - الليجا، في معقل الفريق الأندلسي ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

فيما فاز نادي ريال مدريد على فياريال بنيجة 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

