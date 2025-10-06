ترتيب الدوري الإسباني، ريال مدريد يستعيد الصدارة من برشلونة

ترتيب الدوري الإسباني، استعاد ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني من برشلونة بعد خسارة حامل اللقب البرسا أمام إشبيلية 4-1 في الجولة الثامنة وفوز الريال علي فياريال 3-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الثامنة

1- ريال مدريد 21 نقطة

2- برشلونة 19 نقطة

3- فياريال 16 نقطة

4- ريال بيتيس 15 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 13 نقطة

6- إشبيلية 13 نقطة

7- إلتشي 13 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 13 نقطة

9- إسبانيول 12 نقطة

10- ديبورتيفو ألافيس 11 نقطة

11- خيتافي 11 نقطة

12- أوساسونا 10 نقاط

13- ليفانتي 8 نقاط

14- رايو فاليكانو 8 نقاط

15- فالنسيا 8 نقاط

16- سيلتا فيجو 6 نقاط

17- ريال أوفييدو 6 نقاط

18- جيرونا 6 نقاط

19- ريال سوسييداد 5 نقاط

20- ريال مايوركا 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وكان فريق إشبيلية حقق انتصارا تاريخيا على برشلونة بنتيجة (4-1)، مساء الأحد، في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني - الليجا، في معقل الفريق الأندلسي ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

فيما فاز نادي ريال مدريد على فياريال بنيجة 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

