استبعاد نجم مانشستر سيتي من قائمة منتخب إسبانيا

رودري، فيتو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن استبعاد لاعبه رودري هيرنانديز، من تشكيلة منتخب "لاروخا" لمباراتي جورجيا وبلغاريا، في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراتي منتخب إسبانيا أمام جورجيا وبلغاريا 

ويلعب منتخب إسبانيا ضد جورجيا وبلغاريا يومي السبت والثلاثاء المقبلين، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات المونديال.

معاناة رودري من الإصابات

وتواصلت معاناة رودري مع الإصابة أمس الأحد، حيث تم استبداله في الدقيقة 21 من مباراة مانشستر سيتي خارج أرضه ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جلس اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في دائرة المنتصف ممسكًا بأوتار الركبة، ثم خرج من الملعب وهو يعرج ليحل محله نيكو جونزاليس.

وخضع رودري لعملية جراحية لعلاج الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بعد أن عانى من هذه المشكلة - التي أثرت أيضًا على العضلة الضامة - خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال في سبتمبر 2024.

وبعد عودته إلى الملاعب في نهاية الموسم الماضي، عزز رودري لياقته البدنية في الأسابيع الأخيرة في سعيه لاستعادة مستواه الذي أهله للفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

 

