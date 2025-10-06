أخبار الفن اليوم: محمد فضل شاكر يعلق جميع حفلاته بسبب ظروف والده.. وفاة والدة الفنانة التونسية غالية بن علي.. ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلن المطرب الشاب محمد فضل شاكر تعليق جميع حفلاته الغنائية بسبب ظروف والده فضل شاكر بعد تسليم نفسه للسلطات اللبنانية



وقال محمد فضل شاكر في بيان له: نظرا للظروف التي يمر بها والدي العزيز فضل شاكر، أعلن تعليق جميع حفلاتي الفترة المقبلة، متابعا: أسال الله أن يكون الفرج قريبا وأذاق منكم الدعاء لوالدي الذي دوما كان يستمد قوته منكم.

أعلنت الفنانة غالية بن علي وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض.

وكتبت غالية بن علي منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

تنطلق، غدا، مسابقة الأفلام القصيرة من المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال في دورتها الثانية والتي تحمل اسم الفنان الراحل لطفي لبيب والتي تنتهي يوم 10 أكتوبر.

تعاقدت الفنانة ياسمين صبري والممثل اللبناني معتصم النهار، على بطولة فيلم سينمائي جديد، تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

أسدل الستار مساء الاثنين 6 أكتوبر على فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وبحضور الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي، ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، وكوكبة من النجوم والفنانين وصناع السينما وعشاق الفن السابع.





التحذير من منصة نتفليكس، حذر الملياردير الإماراتي خلف الجبتور من منصة "نتفلكس"، مؤكدًا أنها تروج لمحتويات كرتونية خطيرة للأطفال، حيث تقدم أفلاما كرتونية للأطفال تتناول مواضيع خطيرة تتعلق بالميول غير الطبيعية والتحول الجنسي، وتحاول تمرير أفكار تُخالف الفطرة، وتتناقض مع كل الأديان السماوية ومع الطبيعة.

نشر الفنان ياسر جلال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك فيديو مؤثر، وهو يودّع ابنته قدرية قبل سفرها إلى الخارج بعد حصولها على منحة تفوق دراسي في ألمانيا.

