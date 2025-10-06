محمد فضل شاكر ينتهي من تسجيل ديو سهران حبيبي مع سعد لمجرد (فيديو)

انتهى المطرب اللبناني محمد فضل شاكر من تسجيل ديو سهران حبيبي مع النجم المغربي سعد لمجرد، والذي من المقرر طرحه قريبا.

محمد فضل شاكر وسعد لمجرد

وأكد محمد فضل شاكر أنه سيتم طرح الديو الذي يجمعه بسعد لمجرد بعد انتهاء التصوير في فرنسا.

أكد الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر أن مصر كانت محطة مهمة في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أنه أحيا العديد من الحفلات فيها.

وقال محمد فضل شاكر في تصريح خاص لفيتو: عملت عدة حفلات بين القاهرة والساحل، والحمد لله كانت ناجحة، والجمهور المصري غمرني بلطفه ومحبته، فمصر محطة ضرورية لنجومية كل الفنانين العرب، هي أم الدنيا وأمنا كلنا، وأنا أحب مصر وبزورها منذ طفولتي، وعندى فيها ذكريات كثيرة، وأصفها دائمًا بـ”أم الدنيا”، وأنا أرى أن الجمهور المصري يشكل جزءًا أساسيًا من مشواري، وسوف أبقى حريصًا على تقديم أعمال وحفلات تليق بهذا الجمهور العريق.

ومن ناحية أخرى حقق ديو كيفك ع فراقي للنجم اللبناني فضل شاكر، والذي جمعه بنجله “محمد” أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحه، خاصة أن نجل الفنان اللبناني قال إنه كان ينتظر هذا الديو منذ 13 عامًا.

في هذا السياق كشف محمد فضل شاكر كواليس تحضير الديو مع والده وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": "لم أتوقع يومًا هكذا نجاح الحمد لله الأغنية تخطت كل توقع والناس وصلها إحساسي أنا والعبقري فضل شاكر والدي، لم يكن هناك تحضيرات فعليًّا كنا قاعدين مع بعض وفرحانين وبنغني… كان عمل عفوي كله إحساس.

ويستعد المطرب الشاب محمد فضل شاكر ، نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، لتسجيل ألبومه الجديد الفترة المقبلة، بعد الديو الذي طرحه مع والده والذي يحمل عنوان “كيفك ع فراقي” وحقق نجاحًا كبيرًا.

ومن المفترض أن يبدأ “شاكر” في تسجيل أغاني ألبومه الجديد، بعد انتهائه من إحياء مجموعة حفلات خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنه يستعد أيضًا لتصوير فيديو كليب جديد في فرنسا.

