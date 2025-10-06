وفاة والدة الفنانة التونسية غالية بن علي

أعلنت الفنانة غالية بن علي وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض.

وكتبت غالية بن علي منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الفنانة غالية بن علي تحظى بجماهيرية كبيرة داخل مصر، لذلك تحرص دائمًا على المشاركة بالمهرجانات الغنائية المصرية، حيث شاركت منذ عامين بمهرجان محكى القلعة الغنائي.

وقدمت غالية وقتها عددا من أعمال التراث المصري والتونسي، بطريقة مميزة مزجت بين الأصالة والمعاصرة كان منها تتر فيلم مصري، باسط الطرقات، والله ما طلعت شمس، غاب عني، قلبي يحدثنى، عتاب يعقوب، أنا في انتظارك، يا مسافر، دع عنك، نوح الحمام، لاموني، هيمتنى، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين التي كانت بمثابة محور الحفل، والتي لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.

