ياسمين صبري ومعتصم النهار يتعاقدان على بطولة فيلم جديد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تعاقدت الفنانة ياسمين صبري والممثل اللبناني معتصم النهار، على بطولة فيلم سينمائي جديد، تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

ومن المتفرض أن يتولى إخراج الفيلم أحمد خالد أمين، حيث كتب السيناريو الخاص به أحمد الفتاح ويخرجه كامل أبو على، وسوف يتم اختيار باقي أبطال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “المشروع إكس”، مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا أثناء عرضه بالسينمات 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

