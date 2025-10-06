قائمة المكرمين غدًا من المركز الكاثوليكي في دورة "لطفي لبيب"

تنطلق، غدا، مسابقة الأفلام القصيرة من المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال في دورتها الثانية والتي تحمل اسم الفنان الراحل لطفي لبيب والتي تنتهي يوم 10 أكتوبر.

ومن المفترض أن يكرم المركز الكاثوليكي غدا الثلاثاء كل من شيكو وعايدة رياض وأحمد كمال وهنا شيحة ومحمد عبد الرحمن وهدى المفتي.

وكشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيببسرطان الحنجرة، وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل وفاته، وتكريمه في المركز الكاثوليكي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفنان الراحل لطفي لبيب تم تكريمه عن دوره في فيلم "وش في وش"، ولجنة التحكيم كرّمته بها وهو يستحق ذلك، وتابع أن الراحل داعب الجمهور قائلا: الجائزة دي هتشجعني لمستقبلي، وكان شخص ودود ويشجع الجميع، ويشارك مع فنانين شباب في أعمال مسرحية لتشجعيهم ودعمهم، ورغم تعرضه لجلطة ولكنه ودود وعطوف مع الجميع فكان يذهب لتشجعيهم ودعمهم نفسيا ومعنويًا.

وعن إصابة الفنان لطفي لبيب بورم سرطاني في الحنجرة، أكد «دانيال» أنه بالفعل تعرض لهذه الأزمة، متابعا: الدكاترة كانوا عايزين يعملوله شق في الحنجرة ولكن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية.

وعن وصية لطفي لبيب الأخيرة، أكد رئيس المركز الكاثوليكي أن وصيته أن يتم إنتاج السيناريوهات التي كان يعمل عليهما قبل رحيله، وهما فيلم ومسلسل كان يكتبها ليتم تصويرهما كأعمال فنية، متابعًا: لطفي لبيب قال لي هفوق وأروح مكتبي في الرحاب أكمل كتابة فيهم.

وعن تكريم لطفي لبيب بعد وفاته، أوضح بطرس دانيال أن هذا الأمر لن يتوقف عند وفاته فسيتم إقامة حفل تأبين له، وسيتم كتابة اسمه في الكتاب لأنه يستحق كل التكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.