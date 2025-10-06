دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لـ "المعركة"، زاعمة بأن التهديد يأتي من الجانب الشرقي (روسيا).

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ معركة مع روسيا

وجاء ذلك خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي حول اقتراح بحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية، حيث صرحت: "نحن مهددون من الجانب الشرقي، النظام الدولي معرض للخطر وينهار بسرعة أكبر مما كنا نعتقد ونتوقع. نحن نعيش فترة من عدم اليقين الكبير".

وأضافت: "هذه الفوضى التي يتعين علينا المناورة فيها هي السبب في أنني قلت في بداية خطابي عن حالة الاتحاد إن أوروبا يجب أن تستعد للمعركة وتتحد لكسبها".

وجدير بالذكر أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي حذر من أن بريطانيا تخطط لاستفزاز جديد على شكل هجوم تحت علم زائف في أحد الموانئ الأوروبية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأجهزتها الاستخباراتية "تستعد للرد على النجاحات الروسية في مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا باستفزاز دنيء آخر".

