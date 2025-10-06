الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بقنبلة فاب 3000 الانزلاقية، لحظة تدمير روسيا جسرًا استراتيجيا فوق نهر "سيفرسكي دونيتس" (فيديو)

قنبلة فاب 3000 الانزلاقية،
قنبلة فاب 3000 الانزلاقية، فيتو

استهدف الجيش الروسي، جسرًا بريًا بمنطقة "دونيتسك" بقنبلة تدميرية ضخمة، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في الجسر.

 

وأفادت تقارير استخباراتية، فجر اليوم الإثنين، أن القوات الروسية شنت غارة جوية دقيقة استهدفت جسرًا بريًا يقع على نهر "سيفرسكي دونيتس"، بالقرب من بلدة "رايهورودوك" الأوكرانية في منطقة "دونيتسك".


وتداولت حسابات ومصادر صحفية مختصة بنقل أخبار الحرب، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة استهداف الجسر، الذي تستخدمه القوات الأوكرانية في التنقل بين "كراسني ليمان" و"سلوفيانسك".

 

ونفذت روسيا ضربة دقيقة باستخدام قنبلة انزلاقية من طراز (FAB-3000) مزودة بحزمة توجيه (UMPK)، ما أدى إلى تدمير الجسر، الذي كان قد خرج من الخدمة نتيجة استهدافه منذ عام 2022، بحسب المصادر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الروسي غارة جوية نهر سيفرسكي دونيتس بلدة رايهورودوك الأوكرانية منطقة دونيتسك قنبلة تدميرية ضخمة القوات الأوكرانية قنبلة انزلاقية

الأكثر قراءة

تصرف صبياني، كيف ودع منتخب مصر مونديال الشباب 2025 من الدور الأول؟

لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

بسبب خانة التصويت، قرار قضائي عاجل بشأن الجمعية العمومية للنادي الأهلي

ابنتا شقيقة أمل عرفة يعتذران عن التسريبات الصوتية لابنتها والفنانة تتبرأ من عائلتها

100 طلقة بشكل عشوائي، إصابة 17 شخصا على الأقل في إطلاق نار بسيدني الأسترالية

انخفاض غير متوقع في النترات العادي، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسماء أعضاء لجان الترقيات بالأعلى للجامعات من أساتذة قصر العيني

خدمات

المزيد

للمقاعد الفردية والقائمة، تعرف على حساب نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

جنون لا يتوقف، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على الـ 5 بنود الرئيسية في عقود العمل بالقانون الجديد

انخفاض جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads