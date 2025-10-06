بقنبلة فاب 3000 الانزلاقية، لحظة تدمير روسيا جسرًا استراتيجيا فوق نهر "سيفرسكي دونيتس" (فيديو)
استهدف الجيش الروسي، جسرًا بريًا بمنطقة "دونيتسك" بقنبلة تدميرية ضخمة، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في الجسر.
وأفادت تقارير استخباراتية، فجر اليوم الإثنين، أن القوات الروسية شنت غارة جوية دقيقة استهدفت جسرًا بريًا يقع على نهر "سيفرسكي دونيتس"، بالقرب من بلدة "رايهورودوك" الأوكرانية في منطقة "دونيتسك".
وتداولت حسابات ومصادر صحفية مختصة بنقل أخبار الحرب، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة استهداف الجسر، الذي تستخدمه القوات الأوكرانية في التنقل بين "كراسني ليمان" و"سلوفيانسك".
ونفذت روسيا ضربة دقيقة باستخدام قنبلة انزلاقية من طراز (FAB-3000) مزودة بحزمة توجيه (UMPK)، ما أدى إلى تدمير الجسر، الذي كان قد خرج من الخدمة نتيجة استهدافه منذ عام 2022، بحسب المصادر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا