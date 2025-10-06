بقنبلة فاب 3000 الانزلاقية، لحظة تدمير روسيا جسرًا استراتيجيا فوق نهر "سيفرسكي دونيتس" (فيديو)

استهدف الجيش الروسي، جسرًا بريًا بمنطقة "دونيتسك" بقنبلة تدميرية ضخمة، ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في الجسر.

وأفادت تقارير استخباراتية، فجر اليوم الإثنين، أن القوات الروسية شنت غارة جوية دقيقة استهدفت جسرًا بريًا يقع على نهر "سيفرسكي دونيتس"، بالقرب من بلدة "رايهورودوك" الأوكرانية في منطقة "دونيتسك".

Russian airstrike with the FAB-3000 UMPK guided aerial bomb hits a road bridge located on the Siverskyi Donets river, near the Ukrainian town of Raihorodok in Donetsk Oblast.



The bridge has been already severely damaged and out of service from 2022 but now the Russians decided… pic.twitter.com/7MfctRF4ck — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 5, 2025



وتداولت حسابات ومصادر صحفية مختصة بنقل أخبار الحرب، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة استهداف الجسر، الذي تستخدمه القوات الأوكرانية في التنقل بين "كراسني ليمان" و"سلوفيانسك".

ونفذت روسيا ضربة دقيقة باستخدام قنبلة انزلاقية من طراز (FAB-3000) مزودة بحزمة توجيه (UMPK)، ما أدى إلى تدمير الجسر، الذي كان قد خرج من الخدمة نتيجة استهدافه منذ عام 2022، بحسب المصادر.



