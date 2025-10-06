القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، في نطاق حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بعد ورود بلاغات متعددة من مواطنين يتهمونه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري.

وكشفت المعلومات أن عملية الضبط جاءت عقب تلقي جهات التحقيق أكثر من 20 بلاغًا من متضررين، أكدوا تعرضهم لعمليات توظيف أموال بالمخالفة للقانون، وجارٍ حاليًا فحص المستندات والتحقق من مصير المبالغ المالية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.



