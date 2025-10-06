فرنسا: باريس ستضغط على أي طرف يعرقل خريطة الطريق في مفاوضات شرم الشيخ

قال مستشار الرئيس الفرنسي أوفر برونشتاين في تصريحات تليفزيونية: إن فرنسا لن تدخر وسعًا في الضغط على أي طرف لا يحترم خريطة الطريق الخاصة بمفاوضات شرم الشيخ، مؤكدًا أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الحوار الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن غزة.

أمل في نتائج إيجابية بمفاوضات شرم الشيخ

وأعرب المسؤول الفرنسي عن أمله في أن تؤدي مفاوضات شرم الشيخ إلى نتائج مثمرة، تضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن باريس تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإحياء المسار السياسي الشامل.

وقال مسؤول مطلع على محادثات غزة في تصريحات لوكالة رويترز: إن جولة المفاوضات التي تبدأ اليوم لن تكون سريعة، مشيرًا إلى أنها قد تستمر لعدة أيام على الأقل، وربما لفترة أطول بحسب تطور النقاشات بين الوفود.

اتفاق شامل قبل وقف إطلاق النار

وأوضح المصدر أن إبرام اتفاق نهائي لن يتم في وقت قريب، إذ يهدف الوسطاء إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومتكامل يتضمن جميع التفاصيل السياسية والميدانية، على أن يتم التنفيذ بعد اكتمال التفاهمات لضمان وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.

