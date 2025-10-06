الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

ليفربول يعلن غياب نجمه الياباني عن منتخب بلاده بسبب الإصابة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عدم انضمام لاعبه الدولي الياباني واتارو إندو لمنتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

 

إصابة واتارو إندو لاعب ليفربول 

ووفقًا لما قاله ليفربول في بيان رسمي، فإن غياب إندو عن منتخب بلاده جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا

كما أكد الاتحاد الياباني لكرة القدم استبعاد لاعب وسط ليفربول للإصابة.

وتعرض إندو للإصابة، بعد دخوله كبديل في اللحظات الأخيرة من مباراة تشيلسي، التي خسرها الريدز بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

 

منتخب اليابان يواجه باراجواي والبرازيل وديا

ويستعد منتخب اليابان لخوض مواجهتي باراجواي والبرازيل وديًا خلال توقف أكتوبر الجاري.

أرقام واتارو إندو مع ليفربول 

ولا يشارك واتارو إندو هذا الموسم كثيرا، مثلما حدث الموسم الماضي، حيث ظهر في 6 مباريات فقط، بمجموع 145 دقيقة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في 71 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان.

