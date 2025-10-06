البابا تواضروس: قرار التكريس يعني قلب ممتلئ بمحبة المسيح بلا حدود

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: إن اتخاذ قرار التكريس يعني أن “القلب امتلأ بمحبة المسيح بلا حدود، والرضا بالنفس بفرح، ومحبة الناس بخدمة وتعب بفرح”.

جاءت تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني خلال لقائه، مجامع المكرسات التابعة لإيبارشيات محافظة أسيوط، وذلك بكنيسة المغارة في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة).

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية هي: التعليم، والتكريس، والرعاية، مؤكدًا أن التكريس دليل على أن الكنيسة حية وتعليمها مثمر، فيما تمثل الرعاية صورة المسيح الراعي الصالح الذي يخدم من خلال الجميع.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن حياة التكريس تمر بخمس مراحل مستوحاة من كلمات سمعان الشيخ في إنجيل لوقا، تبدأ بلقاء المسيح وتنتهي بأن تكون المكرسة “نور إعلان ومجدًا للكنيسة”.

وفي ختام اللقاء، قدّمت المكرسات هدايا رمزية لقداسه البابا تواضروس من صنع أيديهن، فيما افتتح البابا القاعة الجديدة ببيت القديسة مريم العذراء داخل الدير.

