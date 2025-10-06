الإثنين 06 أكتوبر 2025
وزير الخارجية يلتقي المندوبة الدائمة لـ مولدوفا لدى اليونسكو لدعم مرشح مصر

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، لقاءً مع كريستينا بوغدان المندوبة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى منظمة اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة دول شرق ووسط أوروبا، وذلك في إطار مواصلة مشاوراته مع عدد من المندوبين الدائمين بالمنظمة خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي وقيادة جهود حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام المنظمة.

الجهود المصرية لحشد الدعم للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع مجموعة دول شرق ووسط أوروبا، مشيدًا بالدور البناء للمجموعة في دعم أهداف المنظمة وتعزيز التفاهم الثقافي والعلمي بين الدول. كما استعرض الجهود المصرية لحشد الدعم للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، مؤكدًا ما يتمتع به من كفاءة وخبرة تؤهله لتولي المنصب الرفيع، فيما ثمنت المندوبة الدائمة لمولدوفا العلاقات الودية بين مصر ودول المجموعة، وأشادت بدور القاهرة الفاعل في دعم عمل المنظمة وأولوياتها.

