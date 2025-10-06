رئيس حي وسط بالإسكندرية تتفقد المبنى الإداري وتوجه بإعادة تأهيل وتنظيم المكاتب لتحسين سير العمل

قامت المهندسة إنجي فتحي رئيس حي وسط الجديد بالإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية للمبنى الإداري والمركز التكنولوجي للحي، للتأكد من كفاءة العمل، والتعرف على احتياجات الموظفين ومهامهم، والأقسام الإدارية وطبيعة العمل بالحي، ومدى كفاءة تقديم الخدمات للمواطنيين،في اول ايام توليها مسؤولية العمل بالحي.





وأكدت المهندسة رئيس الحي خلال لقائها بالموظفين على ضرورة إعادة فرز الملفات القديمة المتراكمة وتكهين الملفات غير المستخدمة لحسن تنظيم المكاتب، والارتقاء بالمظهر العام لحسن سير العمل.

كما أشارت رئيسة الحى إعادة توزيع بعض المكاتب بين الإدارات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوي بالمكاتب ومراعاة اعداد الموظفين بكل إدارة

وفي السياق ذاته قامت بتفقد المركز التكنولوجي للحي ووجهت بحسن التعامل مع المواطنين، وسرعة الانتهاء من كافة الطلبات ؛ وخاصة ملفات التصالح،كما استمعت لعدد من المواطنين لمعرفة طلباتهم وشكاواهم.

رافق رئيس الحي خلال الجولة، المهندسة سكرتير عام الحي، مدير الإدارات الهندسية،مدير الشؤون الإدارية،ومدير إدارة الإعلام،وجاري المتابعة.

