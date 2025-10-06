وكيل التموين بالإسكندرية يلتقي شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية

قام اليوم المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بزيارة إلى مقر الغرفة التجارية، يرافقه المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وأحمد عبد الرحيم، مدير المكتب الفني. جاءت الزيارة لاستعراض بعض المشاكل التي تواجه التجار والعمل على التعاون في حلها.

جاء ذلك بدعوة من الغرفة التجارية، بقيادة أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية.

حيث تم الاجتماع مع الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة سوق الجملة، والدكتور هاشم محمد هاشم، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، ومحمد المهداوي، أمين الغرفة، ومحمد النيال، مدير عام سوق الجملة، وخميس عبد العال، مستشار السوق، ومحمود الوكيل، مدير التفتيش، وأعضاء شعبة الخضر والفاكهة وكبار التجار.

تم استقبال الاجتماع بكلمة للدكتور ياسر المناويشي وكلمة للدكتور هاشم محمد هاشم، حيث رُحِّب بوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والوفد المرافق له.

وكان في مقدمة الموضوعات التي نوقشت العمل على مكافحة التوزيع الخارجي للخضر والفاكهة، حيث يتم البيع من خارج سوق الجملة، وبالتالي لا تخضع أسعار السلع للبورصة، مما يؤثر على اقتصاديات السوق ويؤدي إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار.

وسيتم التعاون المشترك بين الجهات المختصة لمكافحة المنافسة الاحتكارية.

كما تم عرض مشكلة ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة غير المرخصة التي تنتشر خارج سوق الجملة، مما يؤثر على اقتصاديات السوق. وطالب المجتمعون بمراجعة الثلاجات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة، خاصة أن كميات كبيرة من الخضر والفاكهة يتم تصديرها خارج نطاق الاقتصاد الرسمي للدولة.

من جانبها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية أن استقرار سوق الجملة للخضر والفاكهة والعمل على حل المشاكل التي تواجه التجار، يعمل على استقرار اقتصاديات السوق والناتج عنه استقرار الأسعار، وتوفير كميات كبيرة من السلع وعرضها للحصول على أسعار تنافسية يستفيد بها المواطن السكندري.

