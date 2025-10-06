الإثنين 06 أكتوبر 2025
أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير
سجل سعر القصدير اليوم الإثنين  34,287  دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية

 

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

 

 

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه

 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه

 

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

