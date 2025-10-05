مقتل شخص وشقيقته بطلقات نارية على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالغربية

شهدت قرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص وشقيقته، بعدما أقدم شقيق زوجة المجني عليه على إطلاق النارعليهما من سلاح ناري بسبب خلافات أسرية.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شخصين غارقين في دمائهما داخل منزل بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة شقيق زوجة المجني عليه حيث أطلق عليهما الرصاص ولاذ بالفرار.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي وجرى فرض طوق أمني بمحيط الحادث فيما كلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

