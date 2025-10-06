محافظ الدقهلية يشارك في ندوة جامعة المنصورة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم في فعاليات الندوة الوطنية بجامعة المنصورة الجديدة، في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتورة نادية إسكندر زخاري رئيس مجلس الأمناء، والدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة ووزير الدولة الأسبق للبحث العلمي والتكنولوجيا.

محافظ الدقهلية يشارك في الندوة الوطنية التثقيفية بجامعة المنصورة الجديدة تنظم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

انعقدت الندوة بحضور، الدكتور أحمد الشعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ومحافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور عباس الحفناوي، والدكتور صبحي غنيم رئيسا جامعة المنوفية الأسبقين، والدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية سابقًا، والدكتور عمرو سرحان الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، وأحمد محمد الخشن عضو مجلس النواب، إلى جانب المهندس أحمد همام رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وعمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

الذكرى ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في العطاء والانتماء

وفي كلمته، أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن فخره واعتزازه بجيل أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن تلك الذكرى ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في العطاء والانتماء والإصرار على تحقيق التنمية والبناء في ظل القيادة السياسية الحكيمة، مضيفا أنها علامة فارقة في التاريخ العسكري ستظل محفورة في سجلات التاريخ.

ووجّه المحافظ الشكر لجامعة المنصورة الجديدة على تنظيم هذا اللقاء الوطني المتميز، معربا عن إعجابه الشديد بمستوى الوعي لدى الطلاب خلال تفاعلهم الإيجابي أثناء الندوة، مثمنًا وعي الطلاب، ومؤكدًا أن بناء الأوطان لا يتم إلا بسواعد شبابها ووعيهم بماضيهم المجيد ومستقبلهم الواعد.

ترسيخ الوعي الوطني لدى طلاب الجامعات

من جانبها، أشادت الدكتورة نادية زخاري بجهود الجامعة في ترسيخ الوعي الوطني لدى طلابها، مشيرة إلى أن الاحتفال بذكرى أكتوبر يأتي تقديرًا لتضحيات الشهداء والمقاتلين الذين كتبوا بأرواحهم صفحات المجد.

كما أكد الدكتور معوض الخولي أن الجامعة تحرص على غرس روح الانتماء الوطني في نفوس طلابها من خلال الندوات والفعاليات التثقيفية التي تربط الماضي بالحاضر وتعمّق فهم الشباب لقيمة الوطن والتضحية في سبيله.

استعرض اللواء نبيل أبو النجا مؤسس الوحدة الاستراتيجية 999 قتال صاعقة

وخلال الندوة، استعرض اللواء نبيل أبو النجا مؤسس الوحدة الاستراتيجية 999 قتال صاعقة، وأحد أبطال قوات الصاعقة المصرية والحاصل على وسام النجمة العسكرية، صفحات مضيئة من بطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، موضحًا حجم التضحيات التي قدّمها أبطال الوطن في سبيل استعادة الكرامة وتحرير الأرض، كما تناول في محاضرته "الطريق إلى جهنم" تفاصيل العمليات البطولية والتحديات التي واجهها الجنود في ساحة القتال، مؤكدًا أن النصر كان ثمرة إيمان راسخ ووحدة شعب وجيش تحت راية الوطن، وروى خلال محاضرته، قصة واقعية من بطولات قوات الصاعقة خلف خطوط العدو خلال ملحمة أكتوبر.

