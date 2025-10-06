انقلاب سيارة نقل محملة بالخشب على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتحديدًا بعد كوبرى مشاة كفر علوان في اتجاه بنها، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بخشب بناء، ما أدى إلى تعطل جزئي في حركة المرور بالطريق.

انقلاب سيارة نقل محملة بخشب بناء على الطريق الزراعي بالقليوبية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية والمرورية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ لودر تابع لمجلس مدينة طوخ لرفع آثار الحادث ورفع السيارة من على الطريق، لتسهيل حركة السيارات وإعادة السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية في الأرواح، واقتصرت الأضرار على التلفيات المادية في السيارة وحمولتها من الأخشاب.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا تحريات حول أسباب وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة نقل على الزراعي بالقليوبية، فيتو

