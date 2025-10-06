انطلاق فعاليات مبادرة «إنتِى السند » فى الإسكندرية

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة «إنتِى السند » التي تنفذها مؤسسة مصر الخير بمحافظة الإسكندرية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم المجتمعي ورسم البهجة على وجوه الغارمات بعد فك كربهن، وفتح أبواب الأمل لمستقبل أفضل بعيدًا عن الاستدانة.

وتتضمن فعاليات المبادرة حملات توعية قانونية حول مخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة وآثارها السلبية على حياة الأسر المصرية، إلى جانب أنشطة ترفيهية تهدف إلى إعادة الثقة والاندماج الإيجابي في المجتمع.



أكدت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الغارمات في جميع المحافظات، حيث انطلقت مرحلتها الأولى في محافظات الإسماعيلية والفيوم والقاهرة والإسكندرية وأسيوط، بمشاركة نحو ألف غارمة ممن تم فك كربهن وسداد ديونهن.

وأضافت أن المؤسسة لا تكتفي بسداد الديون، بل تستمر في مرافقة السيدات بعد الخروج من أزمتهن عبر برامج دعم نفسي وتوعوي، وتنظيم فعاليات ترفيهية لإعادة الثقة بالنفس، إلى جانب التوعية القانونية والاجتماعية بمشاركة واعظات من وزارة الأوقاف حول مخاطر الديون وآثارها الأسرية.

وأوضحت أن قضية الغُرم تُعد أحد مصارف الزكاة الشرعية، إذ يستحقها من تحمل دينًا لظروف قهرية أو أسرية اضطرارية، وليس لأغراض استهلاكية، مشددة على أهمية رفع الوعي بهذه القضية في المجتمع.

«إنتِى السند».. بسمات وفرحة جديدة لأسر الغارمين

قالت الدرباشي إن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة وبث الأمل في نفوس الأسر من خلال تنظيم يوم ترفيهي خاص بالغارمين والغارمات بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة فخرها بجهود فريق عمل المؤسسة في المحافظة الذين يبذلون جهدًا كبيرًا مع الأسر المستهدفة.

وأضافت: إننا نفتخر بجهود العاملين في مصر الخير بالإسكندرية، لأن الهدف الذي من أجله نعمل هو هدف نبيل. وعلينا أن نتعلم من تجاربنا حتى لا نوقع على بياض تحت أي ظرف."



كما كشفت الدرباشي أن المؤسسة بدأت مؤخرًا توثيق بعض الحالات الإنسانية من خلال أفلام وأعمال تسجيلية تحمل رسائل توعوية وثقافية للمجتمع، مشيرة إلى أن الفن والثقافة والمهرجانات أصبحت منصات مؤثرة للتوعية والتغيير المجتمعي، ومؤكدة، أن الغارمات مازلن في حاجة ماسة للدعم والمساندة لمواجهة الحياة وتجفيف منبع الغرم وحتى لا ترتد مرة أخرى وتجدد المأساة من جديد.

وأكدت « الدرباشي » أن إنتصارات أكتوبر المجيدة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل الوطني، واستلهام روح العزيمة والكفاح من أبطال النصر العظيم.

من جانبه، قال أيمن أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية والبحيرة، إن المؤسسة تسعى دائمًا للوصول إلى الغارمين من خلال الجمعيات الشريكة والقيادات الطبيعية بالمحافظات لتجفيف منابع الغُرم.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بقضية الغُرم من خلال الندوات، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث يشارك الواعظات وأئمة المساجد في توعية الأسر، إلى جانب استقبال حالات جديدة ودراسة ظروفهم الاجتماعية والقانونية، والتفاوض مع الدائنين لسداد ديون المستحقين.



وأوضح أبو غالي أن المؤسسة لا تكتفي بفك الكرب فقط، بل تقدم خدمات إنسانية شاملة تشمل الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي للأسر حتى لا تتكرر أزماتهم مرة أخرى.

