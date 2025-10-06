الإثنين 06 أكتوبر 2025
تجديد حبس قائد سيارة دهس سائق دراجة نارية في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس سائق سيارة ملاكي، بتهمة صدم سائق دراجة نارية، مما أسفر عن مصرعه في منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

حادث المرج 

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية في أحد شوارع بدائرة قسم شرطة المرج، مما أسفر عن مصرع سائقها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر  على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

