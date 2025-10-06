رئيس مياه الإسكندرية: المجتمع المدني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المهندس محمد فتح الله رئيس نادي روتاري الإسكندرية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الإسكندرية ونادي روتاري الإسكندرية.

ويهدف البروتوكول إلى توصيل خدمات مياه الشرب للأسر والمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، في إطار دعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القرى والمناطق المحرومة.

وفي هذا الإطار، قام نادي روتاري الإسكندرية بسداد تكلفة توصيل المياه لـ (50) أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى برج العرب، تأكيدًا لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد جابر، أن شركة مياه الإسكندرية تؤمن بأن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن هذه الشراكات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، كما نُثمِّن الدور الوطني الذي تقوم به الأندية الروتارية في دعم مبادرات الدولة والمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر البسيطة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من أجل توصيل خدمات المياه لجميع المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية أصبحت أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

