سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصارات أكتوبر

أعرب علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

إنتصار أكتوبر يمثل رمزًا للفخر والعزة في وجدان الأمة العربية

وأكد السفير الصومالي في بيان له بهذه المناسبة ان هذا الانتصار يمثل رمزًا للفخر والعزة في وجدان الأمة العربية، مشيدا بالملحمة البطولية للقوات المسلحة المصرية متمنيا دوام التقدم والاستقرار والرخاء للشعب المصري وجمهورية مصر العربية.

جهود مصر في الدفاع عن الامة العربية

وجدد السفير الصومالي التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصومالية الأخوية والراسخة عبر التاريخ، ومثمنا جهود مصر في الدفاع عن الامة العربية وصون أمنها القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.