سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى انتصارات أكتوبر

سفير الصومال فى مصر،
سفير الصومال فى مصر، فيتو

أعرب علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

إنتصار أكتوبر يمثل رمزًا للفخر والعزة في وجدان الأمة العربية

وأكد السفير الصومالي في بيان له بهذه المناسبة ان هذا الانتصار يمثل رمزًا للفخر والعزة في وجدان الأمة العربية، مشيدا بالملحمة البطولية للقوات المسلحة المصرية متمنيا دوام التقدم والاستقرار والرخاء للشعب المصري وجمهورية مصر العربية.

جهود مصر في الدفاع عن الامة العربية 

وجدد السفير الصومالي التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصومالية الأخوية والراسخة عبر التاريخ، ومثمنا جهود مصر في الدفاع عن الامة العربية وصون أمنها القومي.

