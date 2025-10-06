الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشيد بمساندة البرازيل لترشيح خالد العناني لإدارة اليونسكو

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع المندوبة الدائمة للبرازيل لدى اليونسكو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بالمندوبة الدائمة للبرازيل لدى اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة جرولاك للدول اللاتينية والكاريبية، يوم الإثنين ٦ أكتوبر.

جاء استكمالًا للقاءات التي يجريها وزير الخارجية خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وقيادة جهود حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام المنظمة في الانتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

 

تطوير دور اليونسكو وتعزيز رسالتها

 وأشاد الوزير عبد العاطي بمساندة البرازيل للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، مستعرضًا ما يتمتع به من كفاءة وخبرة متميزة تؤهله لقيادة المنظمة، ومؤكدًا أن هذا الموقف يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها الترشيح المصري داخل المجتمع الدولي، ويعبر في الوقت نفسه عن الثقة الكبيرة في قدرة د. خالد العناني على الإسهام الفاعل في تطوير دور اليونسكو وتعزيز رسالتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليونسكو خالد العناني باريس بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وزير الخارجية: لا نرفض نشر قوة دولية بغزة لكن بشروط تضمن حماية الفلسطينيين

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

قرار جمهوري جديد بتعيين 263 سفيرا ومستشارا بوزارة الخارجية

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads