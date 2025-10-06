وزير الخارجية يشيد بمساندة البرازيل لترشيح خالد العناني لإدارة اليونسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بالمندوبة الدائمة للبرازيل لدى اليونسكو والرئيس الحالي لمجموعة جرولاك للدول اللاتينية والكاريبية، يوم الإثنين ٦ أكتوبر.

جاء استكمالًا للقاءات التي يجريها وزير الخارجية خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وقيادة جهود حملة المرشح المصري لمنصب مدير عام المنظمة في الانتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

تطوير دور اليونسكو وتعزيز رسالتها

وأشاد الوزير عبد العاطي بمساندة البرازيل للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني، مستعرضًا ما يتمتع به من كفاءة وخبرة متميزة تؤهله لقيادة المنظمة، ومؤكدًا أن هذا الموقف يعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها الترشيح المصري داخل المجتمع الدولي، ويعبر في الوقت نفسه عن الثقة الكبيرة في قدرة د. خالد العناني على الإسهام الفاعل في تطوير دور اليونسكو وتعزيز رسالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.