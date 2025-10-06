وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، بالمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة الرئيس الحالي للمجموعة العربية في منظمة اليونسكو، بحضور ممثلة مكتب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدائم لدى اليونسكو، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقررة.

تعزيز الحضور العربي

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لموقف دولة الإمارات والالتفاف والتأييد العربي التام للمرشح الدكتور خالد العناني مرشح المجموعتين العربية والأفريقية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز الحضور العربي داخل المنظمات الدولية.

أهمية التنسيق العربي المشترك

كما نوه وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق العربي المشترك، ودور الألكسو في دعم الترشيحات العربية وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة العالم العربي على الساحة الثقافية الدولية.

