الإثنين 06 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا يعقد "الملتقى الأول" لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم

الملتقى الأول لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم
نظم مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة سعيد حجازي، الملتقى الأول لنشر الوعي بالحقوق والواجبات، بين أصحاب الأعمال والعمال المصريين بإيطاليا. 

وجاء ذلك بحضور السفير وليد عثمان القنصل العام لقنصلية جمهورية مصر العربية بميلانو، والقنصل أحمد البقلى.

 

وتناول الملتقى عرض مبسط لدور مكتب التمثيل العمالي فى رعاية وحماية العمال المصريين بإيطاليا وآليات استقدام العمالة المصرية المدربة، ودور المكتب فى مساعدة المصريين للحصول على المعاشات من الجهات المعنية الإيطالية. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج،بالتواصل مع العمال المصريين لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. 

