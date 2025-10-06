وزير العمل: تقديم الدعم والحماية وتوفير بيئة لائقة للفئات الأكثر احتياجًا

شارك وزير العمل محمد جبران ، في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"، التي أُقيمت مساء أمس الأحد، بالمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسئولين، وممثلي القطاع الخاص.

كما شهد الوزير جبران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة، و"شركة طلبات"، قام بالتوقيع عليها خالد عبدالله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ومحمد محسن، مدير الخدمات اللوجستية بشركة طلبات، للتعاون في تقديم الحماية والدعم لعمال التوصيل بالشركة، وتوفير مهمات وقاية لهم.

وقال الوزير جبران: إن هذه المذكرة،خطوة عملية جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية لعمال التوصيل، في إطار مبادرة "سلامتك تهنا" التي تُطلقها الوزارة في كل مواقع العمل والانتاج من أجل صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.

وأشار جبران إلى أن مشاركته في هذه الاحتفالية السنوية التي تنظمها شركة "دليفري هيرو مصر – طلبات"، تعزز هذا التعاون ودعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة "السلامة المهنية"، وحماية بيئة العمل، وتوفير مناخ لائق، مما يساعد على رفع كفاءة السوق المصري بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.



وقال الوزير إنه يثمن دور شركة طلبات، باعتبارها إحدى كُبرى الشركات التكنولوجية داخل مصر والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بما لديها من 8 أسواق في هذه المناطق، وقيامها بتوظيف أكثر من 3000 موظف في مصر، بالاضافة إلى تعاملها مع 10 آلاف متجر ومطعم، و300 مُوَرد، ويبلغ عدد مندوبي التوصيل من خلال المكاتب اللوجستية 30 ألف مندوب.

كما أن لديها أسطولا للتوصيل يعتمد على وسائل صديقة للبيئة، وتحدث الوزير عن مبادرة «سلامتك تهمنا» والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتستهدف في مرحلتها الأولى تقديم الحماية لعمال توصيل الطلبات «الدليفري».

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة لتقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لها، حيث أن خطة التنفيذ تتضمن حملات توعوية وتفتيشية مُكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يستهدف المزيد من الأمان الوظيفي والحماية للعمال، ويُشجع على الاستثمار، ويراعي معاير العمل الدولية، وينظم أنماط العمل الجديدة.

كما أوضح أن حملة "سلامتك تهمنا" تستهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتنسيق مع شركات متخصصة لتوفير مَهمات الوقاية بأسعار مناسبة، والتي تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل: خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، والإسعافات الأولية، وغيرها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال "الدليفري".

