لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

نصر أكتوبر، وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والمفتي الأسبق للجمهورية، رسالة قوية للمشككين والمتشكك في انتصار السادس من أكتوبر 1973، كشف فيها أن الانتصار الذي حققته مصر في يوم السادس من أكتوبر عام 1973، نصر للمصريين ولجميع الأمة العربية والإسلامية.

انتصار أكتوبر لا ينكره إلا "مخذول"

وأكد الدكتور علي جمعة أن انتصار أكتوبر لا ينكره إلا "مخذول" يريد تأييد العدو، ويريد أن يُضيع فرحة المؤمنين، موضحًا أن العدو الإسرائيلي لا يعرف إلا لغة القوة، وأنه لا يغادر أي أرض احتلها إلا عندما يُكسر أنفه ويوضع تحت الأقدام.



وقال الدكتور علي جمعة عن حرب السادس من أكتوبر، التي يحل اليوم ذكرها الـ52: "السادس من أكتوبر سجله التاريخ لا كيوم نصرٍ للمصريين فحسب، بل كيوم نصرٍ لجميع الأمة العربية والإسلامية، وسيظل يذكره كلُّ عربيٍّ ومسلمٍ على مدى الدهر".

وأوضح الدكتور علي جمعة أن "انتصارُ الجيش المصري على إسرائيل كان في معركة العبور، حيث عبر الجيش المصري قناة السويس مستعينًا بالله، واستعاد سيناء من المحتل الإسرائيلي".

وأكد الدكتور علي جمعة أن "انتصارُ السادس من أكتوبر لا ينكره إلا مخذولٌ يريد أن يؤيِّد العدو، وأن يُذهب فرحة المؤمنين، فهو انتصارٌ لا شك فيه، وانكسارٌ للعدو لا ريب فيه".

رسالة للمشككين في نصر أكتوبر

وتابع الدكتور علي جمعة: "فما غادر العدوُّ أيَّ أرضٍ احتلها إلا حين كُسِر أنفه ووُضِع تحت الأقدام؛ فهو لا يعرف إلا لغة القوة، ولا يُجيد إلا منطق الانتصار والانكسار، وما يفعله شاهدٌ على ذلك".

الشاذلي والسادات واحمد اسماعيل في عمليات حرب أكتوبر، فيتو



ووجه علي جمعة رسالة للمشكيين والمتشككين في نصر أكتوبر، فقال: "وما أُخذ بالقوة لا يُستردُّ إلا بالقوة، ولذلك فإن المشكِّك أو المتشكِّك في انتصار السادس من أكتوبر يُتلى عليه قول الله تعالى: { لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.

وتابع على جمعة: "ومقتضيات النصر هي قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. وقوله سبحانه: { إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ }، فإن نصرناه نصرَنا، وإن نصرَنا فلا غالبَ لنا".

وأكد الدكتور علي جمعة أن "والعِبرة بالإنسان لا بالعدة والبُنيان، فقد نصر الله المسلمين في كل المواطن وهم الأضعف والأقل، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.