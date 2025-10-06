في الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر، تعرف على قائد قوات حرس الحدود اللواء سعد زغلول حصل على 19 وساما

بالتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر، ومرور 52 عاما عليها نسلط الضوء على أبرز قادة الحرب المجيدة، والذين ساهموا في تحقيق النصر وخاضوا بطولات كبيرة وخالدة، لا يمكن ان تُمحى مهما مر عليها وتعاقب الزمن.

ومن أعظم الشخصيات التاريخية البارزة في حرب أكتوبر، قائد قوات حرس الحدود في حرب أكتوبر، اللواء أركان حرب سعد عبد الكريم.

وتستعرض “فيتو” أبرز المعلومات عنه

ولد سعد زغلول عبد الكريم يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر عام 1923 في محافظة قنا.

حصل على الشهادة الابتدائية عام 1936.

ثم حصل على شهادة التوجيهية عام 1941.

التحق بالكلية الحربية عام 1942، وتخرج فيها في 1 يوليو 1944 ضابطا بسلاح المشاة.

في حرب فلسطين

شارك الملازم أول سعد زغلول عبد الكريم فى حرب فلسطين عام 1948.

شارك في التصدي للعدوان الثلاثي 1956.

حصل على دورة أركان حرب عام 1957 بترتيب عام الثالث والأول على سلاح المشاة.

عين بكلية أركان حرب عام 1958 ولدورة واحدة

عين قائدا للكتيبة 70 مشاة بالعريش، ثم انتقلت الكتيبة وأعيد تمركزها بمنطقة فايد

تم نقل الكتيبة للاشتراك فى حرب اليمن بعد اندلاع الثورة هناك من أكتوبر 1962 إلى فبراير 1964 وخلال هذه الفترة ترقى لرتبة العقيد وتولي قيادة لواء مشاة.

ثم رقى استثنائيًّا إلى رتبة العميد وتولى قيادة محور صعدة، وحصل على وسام النجمة العسكرية لدورة في حرب اليمن ونتيجة حادث سقوط طائرة هليكوبتر كان يستقلها. تم اخلاؤه ورجوعه لمصر فى فبراير 1964 للعلاج بالقاهرة.



في يوليو 1964 عُيِّن مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية.

فى 1 يوليو 1968 رُقي إلى رتبة اللواء وعُين قائدًا للمنطقة العسكرية المركزية.

حضر دورة كبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية من أكتوبر 1968 إلى أبريل 1969 وتخرج بتقدير امتياز.

فى أبريل 1969 عُيِّن قائدًا للفرقة 19 مشاة، وفي خلال هذه الفترة عرض عليه المقدم مهندس باقي زكى يوسف فكرة فتح الثغرات فى خط بارليف، حيث قام بتصعيد هذه الفكرة للقيادة العسكرية والسياسية.

وكان وقتها المقدم باقي زكي يوسف رئيس فرع المركبات بالجيش الثالث الميداني، وكانوا موجودين غرب القنال في مايو 1969، وصدرت لهم تعليمات بالاستعداد للعبور، وكانت أكبر مشكلة أمام الفرقة هي التغلب على الساتر الترابي وفتح ثغرات فيه.

في سبتمبر 1969 عين اللواء سعد زغلول عبد الكريم رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، حيث شارك مع اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني فى ذلك الوقت في التخطيط وتنفيذ جميع عمليات العبور الإغارة على خط بارليف وقصف الساحل الذى قامت به وحدات المدمرات من القوات البحرية على منطقتي رمانة وبالوظة.

فى أبريل 1970 عين اللواء سعد زغلول عبد الكريم مديرًا للكلية الحربية بالسودان حتى ديسمبر 1972.

فى يناير 1973 عين رئيس أركان قوات حرس الحدود.

فى يوليو 1973 عين قائدًا لقوات حرس الحدود.

كان لقوات حرس الحدود دور كبير فى حرب أكتوبر 1973، حيث قامت بالإبلاغ عن (2153) طائرة معادية بواسطة نقاط المراقبة الجوية بالنظر التابعة لسلاح حرس الحدود وتحقيق السيطرة على سماء المعركة تمكنت نقاط التأمين والمراقبة بقوات حرس الحدود.



الأوسمة والنياشين:

حصل اللواء سعد زغلول عبد الكريم على 19 وساما ونيشانا؛ تقديرًا لمجمل أعماله الجليلة في خدمة وطنه وقواته المسلحة على مدار 31 عاما قضاها فيها.

أبرزها:

وسام النجمة العسكرية

وسام التحرير

وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة

نوط الواجب العسكري

نوط الخدمة الممتازة

نوط التدريب

نوط الشجاعة العسكري

نوط النصر

نوط الاستقلال العسكري

نوط الجلاء العسكري

نوط التحرير

ميدالية الترقية الاستثنائية

نوط الجمهورية العسكري

ميدالية ذكري محمد علي المئوية

ميدالية يوم الجيش

ميدالية فلسطين

ميدالية 6 أكتوبر التذكارية (تسلمتها أسرته)

وفاته

رحل اللواء سعد زغلول عبد الكريم عن عالمنا أثناء تأدية عمله في مكتبه بقيادة قوات حرس الحدود يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر عام 1973 عن عمر ناهز الخمسين عاما، وشيع في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد عمر مكرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.