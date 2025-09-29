القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن شواهد محبة الكائنات لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومنها القمر، الذي أنشق لأجله، والسحاب الذي تجمع من كل مكان طاعة له بأمر الله.

مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

وأكد الدكتور علي جمعة أن التراب استجاب لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندما حمل النبي، عليه الصلاة والسلام، كفًا من التراب أو من الحصباء، ورمى بها في وجوه الكفار.

وقال الدكتور علي جمعة عن شواهد محبة الكائنات لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من شواهد محبة الكائنات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجابة الكائنات له، وتأييدها له بأمر ربها سبحانه وتعالى، ومن هذا ما حدث من انشقاق القمر لإشارته المباركة، صلى الله عليه وسلم، عندما طلبت قريش منه ذلك".

وتابع علي جمعة: "فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن أهل مكة سألوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر"، وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: "اشهدوا، اشهدوا".

وأوضح علي جمعة "قد ذكر القرآن الكريم معجزة انشقاق القمر لإشارته المباركة صلى الله عليه وآله وسلم فقال عز وجل: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ * وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾.

السحاب يتجمع طاعة لرسول الله

وأكد الدكتور علي جمعة أن "استجابة القمر لم تكن هي الشهادة الوحيدة على محبة الكائنات واستجابتها لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بل استجاب السحاب له، صلى الله عليه وسلم، وتجمع من كل مكان محبةً وطاعةً له بأمر ربه سبحانه وتعالى، ثم تساقط مطرًا فسقى الناس".

وتابع علي جمعة: "هذا ما رواه أنس رضي الله عنه قال: "أصاب الناس سنة على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: "يا رسول الله هلك المال، وجاع العيال، فادع لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يديه، وما في السماء قزعة، قطعة من سحاب، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، قال: فمطرنا يومنا ذلك، وفي الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي، أو رجل غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا.

فرفع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يديه وقال: "اللهم حوالينا لا علينا". قال: فلما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلى تفرجت، حتى صارت المدينة مثل الجوبة، أن السحاب انكشط عن المدينة وبقي على ما حولها، حتى سال الوادي وادي قناة شهرًا، قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود -المطر الغزير-".

فقال علي جمهة: "فها هو السحاب يستجيب إشارته الشريفة ويتفرج لها كما كان حال القمر كذلك".

حفنة تراب تهزم الأعداء في ساحة المعركة

وأكد الدكتور علي جمعة أن التراب استجاب لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "وقد استجاب التراب كذلك لرغبته وقصده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، عندما حمل النبي، صلى الله عليه وسلم، كفًا من التراب أو من الحصباء، ورمى بها في وجوه الكفار، فلم يبق منهم واحد إلا دخل التراب في عينيه وفمه، فانهزموا جميعًا".

وتابع علي جمعة: "فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حنينًا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو، فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع. ونظرت إلى القوم، فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي، صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي، صلى الله عليه وسلم، وأرجع منهزمًا، وعليَّ بردتان، متزرًا بأحدهما، مرتديًا الأخرى، فاستطلق إزاري، فجمعتهما جميعًا، ومررت على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منهزمًاـ أي سلمة بن الأكوعـ وهو على بغلته الشهباء.

فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعًا. فلما غشوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب، ثم استقبل به وجوههم، فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة، فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غنائمهم بين المسلمين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.