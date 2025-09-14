البرامون وطماي الزهايرة يصعدان لدور الأربعة في دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالدقهلية

انطلقت فعاليات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة بالدقهلية، والتي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للشباب"، اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 علي ملاعب مراكز الشباب التابعة للمديرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى كرة القدم على مستوى مراكز الشباب.

جاءت فعاليات دوري مراكز الشباب بالدقهلية، بإشراف عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومسئولي الدوري فريق العمل بالإدارة العامة للشباب، الدكتور علي فتوح عطوة، ورمضان صالح، والدكتور على حامد، والأستاذ صلاح النجار، ومحمد النقيب، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

بدأت فاعليات "دور الثمانية" من دوري مراكز الشباب فى نسخته الحادية عشرة بالدقهلية، بالمباراة الأولي كانت مباراة قوية بين فريق مركز شباب البرامون، ومركز شباب مدينة المنزلة "5/ 6" بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادل "3/3 "،وسط تشجيع حماسى من الجماهير، فى مشهد يجسد روح المنافسة والانتماء لمراكز الشباب.

وفي سياق متصل جاءت المباراة الثانية بين فريق مركز شباب طماي الزهايرة، وفريق مركز شباب ميت الكرما، وكانت النتيجة فوز طماي الزهايرة" 2 / 3 "، حيث اتسمت مباريات المجموعة الثالثة، بالندية وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدورى.

انطلاق النسخة الحادية عشر من دوري مراكز الشباب بالدقهلية، بمشاركة "20 " فريقًا

ومن جانبها صرحت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن انطلاق النسخة الحادية عشر من دوري مراكز الشباب بالدقهلية، بمشاركة "20 " فريقًا تمثل مختلف مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، حيث تم تقسيم الفرق إلى " 4" مجموعات مكونة من "5 " فرق، وذلك وفق جدول زمني محدد يراعي تكافؤ الفرص ويضمن التنافس الشريف بين الفرق المشاركة، يستهدف اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وأشارت إلى أن دوري مراكز الشباب فى نسخته الحادية عشرة بالدقهلية، يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية، واهتمامها بالرياضة والرياضيين على مستوى محافظات الجمهورية، ويُقام سنويا دوري مراكز الشباب، على مستوى الجمهورية بمشاركة مراكز الشباب من مختلف القرى والمدن، ويُعد بوابة مهمة نحو الاحتراف الرياضي للعديد من المواهب الواعدة، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

