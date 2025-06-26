انتقال أفضل لاعب في دوري مراكز الشباب لنادي لافيينا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتقال اللاعب حسين وفيق، أحد أبرز نجوم دوري مراكز الشباب، إلى صفوف نادي لافيينا، الناشط في دوري المحترفين، وذلك بعد تألقه اللافت في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب، التي نظمتها الوزارة.

ويُعد حسين وفيق، من مواليد عام 2001 بمحافظة القليوبية، وتوج بلقب أفضل لاعب في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب، نتيجة لمهاراته الاستثنائية وأدائه المميز خلال المباريات التي خاضها مع فريقه، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على أهمية دوري مراكز الشباب باعتباره واحدًا من أنجح برامج اكتشاف المواهب الكروية في مصر، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بهدف دعم وتمكين الشباب من مختلف القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، وفتح مسارات احترافية أمام اللاعبين الموهوبين.

من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب حسين وفيق على انتقاله إلى نادي لافيينا، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل للاعبين المتميزين بدوري مراكز الشباب، والعمل على ربطهم بالأندية المحترفة، ضمن رؤية الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.



أشرف صبحي يشهد مبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الثاني من التدريب العملي لمبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بطرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 25 وحتى 27 يونيو.

وجاءت مشاركة وزير الشباب والرياضة في إطار دعم الدولة للمبادرات الصحية المجتمعية التي تسهم في إنقاذ الأرواح ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين فئات المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "فخور برؤية شبابنا وهم يتدربون على مهارات منقذة للحياة، فهذه المبادرات تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية العمل المجتمعي، المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي، خاصة في الجوانب الصحية الحيوية التي تسهم في إنقاذ الأرواح."

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