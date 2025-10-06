آلام الولادة تباغت محتجزة داخل قسم الشرطة بالفيوم

داهمت آلام الولادة سيدة داخل محبسها بقسم شرطة أول الفيوم، صباح اليوم الإثنين، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها إلى مستشفى الفيوم العام، ووضعت مولودها داخل المستشفى، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها وللمولود، وتعود إلى محبسها بعد فترة الملاحظة واستقرار الحالة تماما.

ولاده في قسم الشرطة

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من قسم شرطة أول الفيوم، بأن إحدى المتهمات داخل الحبس الخاص بالقسم تعاني من آلام الولادة، وعلى الفور وجه مدير أمن الفيوم باستدعاء سيارة الإسعاف ونقلها تحت حراسة مشددة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية اللازمة لها، ووضعت مولودها داخل كشك الولادة بالمستشفى بشكل طبيعي، وتخضع حاليا الرعاية الطبية والملاحظة.

وتحرر محضر إثبات حالة حتى يمكن لها أن تصطحب المولود معها بعد العودة إلى محبسها من جديد، عقب استقرار حالتها الصحية، وحالة المولود.

