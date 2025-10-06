الطماطم بـ17.5، منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن فعاليات مبادرة لخفض أسعار السلع التموينية والخضر والفاكهة تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسب تتراوح من 15-20 % من خلال منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

أكد المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، أن المنافذ التابعة للوحدة المحلية طرحت لحوم بلدية بسعر 280 جنيها فيما جرى طرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة حيث وصل الكيلو جرام من الطماطم على 17.5 جنيه والبطاطس بـ12.5 جنيه والباذنجان بـ10 جنيهات والبصل بـ20 جنيها والفلفل الشطة والرومي بـ20 جنيها.



أضاف عبد الناصر، أن أسعار الفاكهة جاءت كالتالي: العنب بـ30 جنيها والرمان بـ30 جنيها والمانجو بـ55 جنيها والتين بـ30 جنيها والجوافة بـ30 جنيها بالإضافة إلى سكر وزيت وسمن وشاي ومركونة وأزر لأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.



لفت رئيس مركز ومدينة باريس إلى طرح هذه السلع للقرى التابعة للمركز من خلال منافذ متحركة لتصل الخدمة إلى سكان القرى البعيدة والنائية.

