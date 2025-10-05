قافلة مرورية لخدمة سكان واحة بلاط بالوادي الجديد

نظمت إدارة المرور بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، قافلة مرورية وذلك لتقديم الخدمات المرورية وإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.

وأكد سلامة محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط في الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن القافلة فحصت وأنهت إجراءات تراخيص 32 مركبة متنوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة الخدمات بمراكز المحافظة، وتيسير حصول المواطن عليها؛ توفيرًا للوقت والجهد، وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح سلامة، أن القافلة المرورية أجرت أعمال الفحص لعدد من المركبات ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

