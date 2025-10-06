بالأعلام المصرية والورود، مدارس الإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

أحيا عدد من طلاب وطالبات مدارس الإسكندرية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالأعلام المصرية والورود عقب استقبالهم الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال جولته التفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

وقام بمتابعة مدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات بإدارة المنتزه أول التعليمية، وذلك بحضور أمجد عاطف مدير عام الإدارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، وقد وجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة والإشراف المدرسي اليومي.

وأثناء زيارته وجه مدير المديرية رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب وقد أشاد بالانضباط للطلاب والعاملين بالمدرسة ونظافة المدرسة والفصول.

ووجه مدير المديرية بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

