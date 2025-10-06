الخارجية الايرانية: شروط الدول الأوروبية مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية

أعلنت الخارجية الإيرانية، صباح اليوم الإثنين، أنه لا نية لديها لإجراء مفاوضات الآن وأنه يتم العمل على تجاوز تبعات تفعيل آلية الزناد حاليا.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الترويكا الأوروبية استغلت آلية فض الخلاف بالاتفاق النووي لفرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة، كما أننا نؤمن بأن مسار الدبلوماسية يبقى مفتوحا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لتأمين مصالحنا.

وفي سياق آخر، وقبل وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده ستقصف إيران ثانية إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس البحرية الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.



وقال ترامب متحدثًا أمام حشد من قوات البحرية: لن ننتظر طويلًا هذه المرة"، مذكرًا بالهجمات التي طالت منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي عبر استخدام قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك.

كما أردف أن " قاذفات B2 أصابت كل هدف بدقة تامة، وقد أطلقنا أيضًا 30 صاروخ توماهوك من إحدى الغواصات لضمان تنفيذ المهمة".

وأشار إلى أن كافة الإدارات السابقة لم تتخذ مثل هذا القرار، مضيفًا أن القوات الأمريكية تدربت لما يقارب 22 سنة، من أجل تنفيذ هذا الهجوم، دون أن يحصل إلا بعد مجيئه إلى الرئاسة.



وأكد أن واشنطن لن تنتظر هذه المرة 22 سنة أخرى، من أجل ضرب إيران، في حال أعادت إحياء برنامجها النووي.

