اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى 37301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 45572 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 16749 نقطة، وصعد  مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4071 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11282 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14909 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3701 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.619 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 37210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 45472 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 16727 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4065 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 11250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 14869 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة.

