أنباء عن استقالات مرتقبة بمجلس النواب استعدادا للتعيين في الشيوخ

يشهد مجلس النواب، الفترة المقبلة تقدم عدد من الأعضاء باستقالاتهم، بعدما ترددت أنباء عن تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.

عرض استقالات النواب في الجلسة العامة

ومن المقرر أن يتم عرض الاستقالة في الجلسة العامة لمجلس النواب، اللاحقة للقرار المرتقب من رئيس الجمهورية، بتعيينات مجلس الشيوخ.

حظر الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ

وتأتي الاستقالات تفعيلا للنصوص الدستورية والقانونية التي تحظر الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

ومن أبرز هذه الأسماء المتوقع أن تتقدم باستقالاتها الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، واللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وسط توقعات بتقلده منصب وكيل مجلس الشيوخ.

ضوابط الاستقالة من مجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط الاستقالة من المجلس، وإعلان خلو المقعد.

وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

يشار إلى أن القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء.

وتنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

